大陸知名「重機女神」痞幼擁有火辣好身材的她在抖音上擄獲多達2900萬粉絲的芳心。豈料，過去爆出多張私密照片，甚至疑似流出不雅片，在網路上掀起不小風波。近日她走出風波陰霾後，在昨(26)日於抖音上官宣戀情，對象是49歲的跳傘網紅大叔「囂張」。

痞幼昨日在抖音上更新一則短影片官宣戀情，只見影片中兩人都戴著口罩，卻多次隔著口罩互蹭鼻頭、親吻。此外，還一同在重機旁搓手取暖。雖然未見其真容，但依然能察覺出兩人藏在其後的甜蜜笑容。此外，她配文寫下：「任憑寒風肆意凜冽，我都勇往直前無怨無悔，你好陸先生」並標註「囂張」，高調公布男友是一位跳傘網紅。

該則影片一出，頓時在網路上引起一陣軒然大波。不少網友大呼不敢置信，也有網友質疑男方的年紀配不上女生。紛紛留言表示：「不好意思，剛看到還以為是你父親」、「怎感覺年紀很大的樣子」、「這要是分手了，我就不相信金錢了。」

對此，痞幼今(27)日在微博上曬出長文回應此事，指出：「感謝粉絲對我的支持與理解。」表示願意讓粉絲們了解我，「因為那種坦誠的感覺讓我極度舒適。」此外，她話鋒一轉，直言：「我沒想過網友們會不會覺得不搭配抑或是不合適。因為談戀愛這件事我只想活在自己的粉紅泡泡世界裡開心。」並回擊留下惡意字句的網友：「姐喜歡姐就處了，姐開心姐就發了。」相當率真的言詞，獲得網友一眾好評。

痞幼在微博上回應網友。(圖／翻攝自痞幼微博)

★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。