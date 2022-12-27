結婚不僅是兩個人的決定，影響的層面更是會擴及到兩個家庭，而婆媳問題、課題，時常引起眾人議論，每個家庭的婆媳狀況更讓旁人看得津津有味。一名人妻抱怨，她的婆婆竟將寵物犬用的碗洗乾淨後裝食物給孫子吃，而婆家人竟然都不以為意，讓她又崩潰又無奈，貼文曝光後引發熱議。

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她的婆婆會將狗狗的碗洗乾淨後拿去「蒸魚」，接著叫她餵給兒子吃，讓原PO又氣又無奈「我整個黑人問號？」，不僅如此，婆家人竟都不以為意，「沒有一個覺得有問題，默默看著婆婆發神經」。

貼文曝光後引發熱議。(翻攝臉書毒姑九賤婆媳討論區)

貼文曝光後引發熱議，不少網友紛紛留言痛批「記得狗碗要留著，以後婆婆用的到」、「可以在洗乾淨給婆婆裝飯吃」、「垃圾桶洗乾淨，裝湯給他喝」、「把狗的衣服跟婆婆的一起洗」、「他會不會以為都是在地上爬的」。

也有不少人妻留言分享自己家的誇張事蹟，「巫婆跟毒菇共用月亮杯，並用煮湯的鍋子煮月亮杯消毒…，這種噁心的事絕對不正常」、「洗菜水盆，除了洗菜，退冰肉品海鮮、放洗好麵線沖自來水、整理花盆時，拿來當裝土容器」、「抹布一條擦完桌子擦地板，擦完地板擦桌子。廚房抹布擦完灶台擦鍋內、鍋屁股、碗公繼續炒菜煮飯，以上髒抹布再跟衣服一起去洗衣機洗澡」、「我家的會洗抹布時，然後用他正洗好的抹布幫小孩擦臉，幸好不是我的小孩」。