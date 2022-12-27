俄羅斯政府表示，中國國家主席習近平和俄國總統普丁將於年底前進行會談，這代表兩人的會談活動將於本周舉辦。習近平和普丁上次見面是今年9月，雙方當時出席在烏茲別克舉行的上海合作組織峰會元首會議。

德國之聲引述俄羅斯官媒塔斯社（TASS）26日的報導，普丁和習近平將在年底前進行會談，但沒有詳細說明具體時間或會談形式。該報導援引克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）的話表示，雙方將在適當時候公佈細節。

本月中旬，俄羅斯「新聞報」（Vedomosti）也引述培斯科夫說法，表示「習普會」的日期和議程已確定，但官方聲明將在稍後公布，並強調習近平和普丁一直保持溝通。消息人士則強調，本次會議不太可能採面對面進行，或以視訊形式舉行。

前俄羅斯總統、現任安全委員會副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）上周也在訪問北京時會見習近平。據新華社報導，習近平在會上對中俄交流表示肯定，他說：「過去10年，中俄關係經受住國際風雲變幻的考驗，始終健康穩定高水平發展。中俄發展新時代全面戰略協作夥伴關係，是雙方基於各自國情作出的長遠戰略選擇。中方願同俄方一道，把新時代中俄關係不斷推向前進。」

大陸外交部長王毅25日在一場外交研討會上發表視訊演說，強調中俄關係「堅如磐石」，盼能持續深化雙方「睦鄰友好合作」。