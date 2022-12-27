日本傑尼斯男團「Sexy Zone」中的22歲德日混血成員Marius葉（マリウス葉，中文名：葉成龍），在2020年11月準備歡慶團體出道10周年時，卻爆出他因服用過量藥物而緊急送醫的消息，嚇壞不少粉絲，隨後他所屬的傑尼斯事務所便宣布他將暫停演藝活動專心治療。沒想到，事隔2年，今日稍早他便透過經紀公司發表「退所聲明」同時也宣布退出演藝圈，讓網友們相當震驚。

根據日本媒體《Oricon》報導，傑尼斯事務所今日發出聲明，宣布Marius葉將在31日出席傑尼斯所舉辦的跨年演唱會活動並登台表演，之後便離開傑尼斯事務所同時退出演藝圈，而「Sexy Zone」的成員也將由5人變4人，包含了佐藤勝利、中島健人、菊池風磨，以及松島聰。據了解，松島聰先前也曾因罹患恐慌症休養一陣子，如今已正式回歸團體。但Marius葉退出演藝圈的消息一出後，還是讓粉絲們大感可惜。

事實上，Marius葉的父親為德國人，母親則是台裔日本人，甚至還曾是寶塚歌舞團中飾演男役「燁明」，Marius葉在擁有精緻的混血外表與母親耳濡目染下，在11歲時就加入傑尼斯事務所，同年以男團「Sexy Zone」成員身分出道並展開一連串的巡演以及戲劇演出。但他自從在2018年的傑尼斯跨年演唱會上，不慎摔落舞台後，精神狀況便每況愈下，2020年更以身體欠佳、壓力過大，導致身心失調無法兼顧學業與演藝事業為由，希望能以身心健康為優先考量而暫停所有演藝活動。沒想到休息了2年後，他還是決定退出演藝圈，讓粉絲們相當不捨且惋惜，也希望他早日康復。