蔡英文總統今天於總統府召開國安會議，外界預料兵役延長1年將拍板定案，對此桃園市長張善政說，雖然細節要等蔡總統今天宣布，但從國家安全角度來講，其實兵役只是一個環節，希望政府從比較大的格局來考慮。

張善政說，兵役的問題是所有年輕人都很關心的，今天蔡總統也會做一個比較正式的宣布，細節就等她宣布，但是要提醒，其實國家的安全不是只有兵役，有整個國際局勢和兩岸的關係，這方面都希望政府能做一個更大、通盤的考慮才是國家之福。