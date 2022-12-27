中國在周一深夜宣布進一步放寬新冠防疫措施，自2023年1月8日起取消入境核酸檢測和集中隔離等規定，受此激勵，周二亞洲早盤時段，美股指數期貨與國際原油價格連袂走高。

目前道瓊指數期貨漲189點或0.57%，為33,564點。標普500指數期貨漲0.75%，那斯達克100指數期貨上漲0.93%。

MSCI（除日本外）亞太指數上漲0.5%，中國藍籌股漲0.6%，日經225指數漲逾0.5%。

摩根大通資產管理（ JPMorgan Asset Management）全球市場策略師Chaoping Zhu表示，中國這項最新政策意味著大多數主要城市的經濟活動可能很快就會恢復正常，這對投資人來說是非常正面的消息。他並表示，中國的重新開放也將帶動中國遊客出國旅游的復甦，這將提振其他國家的消費與服務產業，尤其是其鄰近的東南亞地區。他表示，根據小摩內部所做的研究，截至11月，許多東協國家的入境遊客已經恢復6至7成，但與疫情爆發前的2019年相比仍有差距，而「這個缺口將由中國遊客填補。這是最後一塊拼圖」。

周一美國因逢聖誕節補假，其股票和債券市場休市，但期貨市場已於美東時間周一下午6點恢復交易。

目前紐約期油上漲0.73美元或0.92%，為每桶80.29美元。倫敦布蘭特期油漲0.71美元或0.85%，為每桶84.63美元。除了中國將進一步解封之外，罕見的霸王級冬季風暴侵蝕美國導致其石油產品與頁岩油的物流和生產受到衝擊，亦給油價帶來支撐。美國墨西哥灣地區逾三分之一的煉油產能已經停擺。

受俄羅斯可能在明年初減產的消息激勵，上周五布蘭特原油大漲3.6%，周線漲6.17%。美國基油周五漲2.7%，周線漲7.09%。兩合約雙雙創下自10月以來的最大單周漲幅。俄羅斯主管能源事務的副總理諾瓦克表示，明年初俄國可能減產5%～7%，以應對西方國家對俄國海運石油訂立價格上限的機制。

Fujitomi Securities首席分析師Kazuhiko Saito表示，美國的冬季風暴恐導致供應中斷，這吸引了買盤進場，但由於交易員大多還在放假，所以市場交投很淡。此外，美國的天氣料將在本周好轉，這波漲勢可能不會持續太久。

根據FlightAware的數據，從上周三到本周一（12月26日）全美共有超過1.7萬個航班因這場暴風雪而被迫取消。這場威力強大、帶來極低溫的冬季風暴已經在美國造成近50人死亡，紐約州受創尤其嚴重，數以萬計的居民家中停電，其西部地區已有至少25人因酷寒死亡。紐約州長Kathy Hochul以「世紀暴風雪」來形容這場天災，並警告危機尚未解除。

中國衛健委宣布將新型冠狀病毒「肺炎」更名為新型冠狀病毒「感染」，並自2023年1月8日起，解除針對新型冠狀病毒感染所採取的甲類傳染病防控措施，這表示，新型冠狀病毒感染不再納入檢疫傳染病管理，屆時將取消入境全員核酸檢測、集中隔離與追蹤密接者等強制規定。