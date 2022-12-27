不少人喜歡拿日韓和台灣做比較，一名男網友表示，不少人討論台灣人和日韓穿搭，他認為台灣人穿搭不好看，和台灣的氣候、通勤方式、社會期待、自卑心理有關，貼文上線，多數網友也認同他的想法說「台灣人美感不足」，還有人說日韓的衣服質感好又便宜，但進口到台灣卻貴了好幾倍。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，以台灣的氣候和日韓相比，台灣夏天天氣悶熱，冬天較濕冷，若台灣人效仿日韓的穿搭，夏天只會熱死、冬天會冷死。且台灣人大多是騎機車通勤，若有化妝、抓頭髮等，妝不花，頭髮不塌才怪，反觀日韓大多是搭乘大眾運輸或走路上下班，造型較好維持。

原PO表示，日本和韓國人所背負的外在壓力非常大，對於外表的歧視比台灣還嚴重，因此他們的穿搭都是為了符合社會期待，直呼「這才是最可怕的」。另外他還說，以人的心態來說，出國到其他國家，眼前的所有事物會自動美好化，心態上會莫名自卑，才會覺得別的國家好很多。

貼文曝光，引發網友議論，「說個現實面，日韓隨便都是質感好又便宜的衣服，但同樣的風格和材質放到台灣卻貴好幾倍」、「你倒不如問台灣的衣服是在貴什麼意思」、「最直接的原因就是台人美感不足，再加上『不重視』」、「疫情前去韓國，他們的男生很流行花椰菜頭＋大衣，皮膚維持不錯，真的比較會打扮，不是很浮誇的風格，就簡單但是乾淨」、「講白了其實跟國籍關係不大，懶而已」、「老實說美感也有差吧！衣服挑得好，基本款隨便搭就很簡約乾淨時尚了，台灣的美感從市容就看得出來了吧」。