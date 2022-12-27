今年入冬以來寒流接連來襲，低溫僅6到10度，泡溫泉成為民眾的最佳選擇，近來南韓Youtuber Judy前往南投野溪溫泉秘境，大方脫掉上衣和熱褲，穿著鵝黃色比基尼泡在溫泉裡，不只她露出超舒服的表情，粉絲也被她的豐滿弧線迷暈，高呼：「Judy很自然又不做作，這就是所謂的流量密碼！」。

Judy擁有甜美臉蛋和火辣身材，過去在台灣學習中文，不時在影片加入台灣的元素。她日前帶爸媽跟經紀人到南投塔羅灣溪的精英野溪溫泉，出發前，她觀察天氣狀況不佳，感覺會下雨，便半開玩笑說，如果雨水淋濕她的比基尼，怕會因為太性感讓許多人流鼻血。

韓國女生Judy在溫泉大方秀出好身材。(圖/jy_luv.peace IG)

Judy一行人驅車1個多小時才抵達目的地，她在當地人的協助下，挖了一個簡易版溫泉池，接著大方脫去身上衣物，秀出鵝黃色的比基尼，一身雪白嫩肌以及凹凸有致的身材曲線，讓人看得目不轉睛。而泡完湯，她也在野溪吃起泡麵，笑喊「這樣胸口會發胖」，笑得非常開心，隨後Judy發表旅遊心得，表示這裡讓她玩得很盡興，更講反話請大家不要來玩，「這裡是我的，誰也別過來～」。

影片曝光後，粉絲都被Judy的身材跟真摯語言打動，紛紛回應她：「Judy雖然很搞笑，但也蓋不住好身材跟好性格，希望台灣之旅讓你滿意」、「這種臨時挖的溫泉......連台灣人自已都很少知道！Judy真的太幸運了吧!!」、「這集播放量應該有20萬次以上！」、「恭喜成功掌握流量密碼，關鍵畫面越長越晃越好看」。