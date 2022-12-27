新華社27日報導，大陸新冠病毒感染將自2023年1月8日起由「乙類甲管」調整為「乙類乙管」。大陸國務院聯防聯控機制邀專家——大陸國家衛生健康委醫政司司長焦雅輝、國家衛生健康委醫療應急司司長郭燕紅解讀政策調整之後，如何有效地防止醫療資源擠兌？如何降低重症和死亡的發生？

焦雅輝稱，近期大陸發熱門診需求增加較快，採取一系列措施。

首先，進一步擴充醫療資源、增加醫療服務供給。我們要求二級以上醫院和有條件的基層醫療衛生機構都要開設發熱門診或者發熱診室，配備充足的醫療力量。截至12月15日，二級以上醫院開設發熱門診超過了1.5萬個，基層醫療衛生機構設置發熱門診或者發熱診室超過3.5萬個。

二是推動分級診療。特別是重點人群的健康監測和健康管理；二級醫院為基層提供技術、人力等方面的支援保障，滿足一般診療的需求；三級醫院重點滿足急危重症患者的診療需求。

三是大力推動互聯網醫療服務。要求醫療機構提供24小時線上諮詢、用藥指導，以及分時段預約診療的服務。

四是多管道加強藥品供應保障。

五是基層醫療衛生機構對老年人等高風險人群健康管理和健康監測，最大限度防止重症發生。

六是強化疫苗接種，尤其是老年人疫苗接種。

焦雅輝指出，「乙類乙管」後，各級各類醫療機構都要收治核酸陽性患者，按照患者診療需求採取分級分類收治。已經部署醫療機構進一步調整並優化服務流程。在門診區域要畫分出核酸陽性診療區和核酸陰性診療區，分別接診相應患者。要求急診區域畫分出正常診療區和緩衝區。在住院部設置相對獨立的區域（院區、樓棟、病區或病室），收治核酸陽性患者。要求醫療機構嚴格落實首診負責制和急危重症搶救制度，不得以任何理由推諉或拒絕新冠病毒感染者就診，滿足患者就醫需求。

焦雅輝表示，在床位資源方面，中國二級以上醫院總床位數561.6萬張，近期床位使用率在60％上下浮動。大陸全國重症醫學（含綜合ICU、各專科ICU）床位總數已達15萬張，約10.6張／10萬人，其中三級醫療機構重症醫學床位11.2萬張。從使用情況看，近期重症床位整體使用率在55％至60％之間波動。此外，全國儲備「可轉換ICU」床位7萬張。

在救治設備方面，全國二級以上醫療機構共有血液透析單元15.11萬個，床旁血濾機（CRRT）1.97萬台，體外膜肺氧合儀（ECMO）2300餘台，有創呼吸機11.60萬台，無創呼吸機7.66萬台，監護儀97.12萬台，高流量吸氧儀3.82萬台。

焦雅輝強調，「乙類乙管」後，不再進行區域核酸檢測。首先，核酸檢測是醫療機構用於診斷的一個手段，需要對患者進行明確診斷時可以採用核酸檢測。其次，對於養老院、福利院等脆弱人群聚集的場所，核酸檢測是工作人員和服務物件健康監測的手段。三是對於大型企業等重點場所，核酸檢測可以作為一種監測手段。其他人員完全採取願檢盡檢的方式，可以選擇核酸檢測，也可以自行進行快篩檢測。同時，在核酸檢測過程中，要逐步減少混採混檢，多採用單採單檢方式，確保及時回饋核酸檢測結果。

焦雅輝稱，分級分類收治患者，要依託網格化布局的醫聯體，包括城市醫療集團和縣域醫共體，構建分級管理、分類收治的新冠病毒感染分級診療服務網路，為新冠病毒感染者提供系統連續的分級診療服務。

對於新冠病毒感染者，如果是單純新冠感染、未合併嚴重基礎疾病的無症狀或症狀輕微感染者，採取居家隔離治療。總的來說，絕大多數新冠病毒感染者不需要去醫院就診，可以通過互聯網醫療、零售藥店或者網上藥店購藥等方式，按照居家隔離治療指南，做好居家治療。有需要的可以由社區衛生服務中心、鄉鎮衛生院提供指導。

焦雅輝說明，城鄉三級救治網路如何發揮作用：一是以地級市、縣為單位橫向規畫若干網格，每個網格內組建1個醫聯體，將所有老年人等重點人群納入服務範圍。二是充分發揮城市優質醫療資源的作用，按照分區包片原則，以省內城鄉醫院對口幫扶關係為基礎，建立健全城市二級及以上綜合性醫院與縣級醫院對口幫扶機制，同時暢通市縣兩級轉診機制，提升農村地區的重症救治能力。三是充分發揮基層醫療衛生機構的積極作用，對轄區內，特別是農村地區老年人合併基礎病等特殊人員加強健康監測，根據健康風險等級，實施健康管理。四是明確分級診療流程，加強分級分類收治。

郭燕紅表示，醫療機構相關藥物儲備和供應，已對醫療機構藥品準備工作作了部署，要求縣級以上醫療機構按照3個月的日常使用量動態準備治療新冠病毒感染相關中藥、抗新冠病毒小分子藥物、解熱和止咳等對症治療藥物；基層醫療衛生機構按照服務人口數的15％至20％動態準備相關中藥、對症治療藥物，人口稠密地區酌情增加。