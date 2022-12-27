國民黨在高雄市議長選舉前內亂，對於國民黨會否有報復性質詢或形成阻力？高雄市長陳其邁27日說，尊重議會在市政的改革，相信不分藍綠，大家都會希望高雄能夠更好，不管是誰擔任議長，充分尊重選舉的結果。國民黨議員則說，會全力監督，在議事上堅持做對的事情。

陳其邁說，因為高雄幅員遼闊，而且也有很多市政建設，需要加速彌平城鄉差距，並推動高雄市的建設，在過去兩年，市府不分黨派，跟所有議員合作，相信大家都會為了高雄更好，共同順利推動市政。

對於副議長曾俊傑可能面臨藍營的罷免，陳其邁說，國民黨的選舉競爭已經結束，尊重國民黨的處理。

出席清豐安居社會住宅開工儀式的國民黨議員李眉蓁會後表示，既然事情都發生了，就要好好監督市府。國民黨的茶壺風暴令人霧裡看花，李眉蓁說，既然國民黨的不團結都搬上檯面了，目前還是要力求團結，不能再分裂了，不要讓人民感到失望。

對於藍綠裂痕，以及民進黨在高雄市議會的完全執政，李眉蓁說，民進黨用這種不正當的手段贏得議長，國民黨還是第二最大黨，面對此狀況，國民黨將持續監督，堅持對的事情，全力監督。

國民黨高雄市議員陳玫娟說，民進黨並沒有完全執政，曾俊傑是無黨籍的。雖然民進黨占多數，但國民黨的人也不少，沒有在怕的，國民黨將堅持做對的事情，在議事上堅持做對的事情，民進黨也不會杯葛。

談到陸淑美昨晚痛批兩名曾姓議員造成國民黨的分裂，陳玫娟表示不便發表意見，陸有她的情緒。對於裂痕，陳覺得需要時間去弭平，畢竟大家還是好同事。