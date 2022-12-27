由宋逸民主理的「藝起發光」教會近期因與小甜甜（張可昀）的紛爭，引來兩極評論，昨(26日)「藝起發光」臉書急發32字，引用聖經教義滅火，部分網友仍認為他們避重就輕。媒體報導，一群藝人教友群組對話曝光，紛紛抱怨牧師、師母說謊不肯圓謊，許多人都打算出走，負責幫教會發稿的「同工」傳出紛紛求去，目前只剩一個正職。

見「藝起發光」教會最近變成箭靶，演出《新兵日記》走紅的林道遠昨在臉書發文力挺教會，表示自己演藝事業的高低潮，還有婚姻中的問題，都是逸民牧師、維齡師母陪他走過障礙，他們付出的比別人還多，並澄清絕對沒有不來教會就被逐出的事件，教會的初心是希望大家都有穩定的生活和工作，「牧師師母更常常鼓勵我們在演藝圈有工作也要去，因為這樣也是在榮耀天父爸爸」。

林道遠發文力挺教會。（圖／翻攝自林道遠（David Lin）臉書）

而宋逸民2年前在教會見證下按立為牧師、師母，當時那段影片也被網友挖出，可見在主持人邀請下，許多牧師上台，接著喊出：「主啊恩告他人，在演藝圈帶出更多宋逸民、陳維齡，帶出更多宋達民、洪百榕，帶出更多榮耀祢的藝人來，願台灣演藝圈出現更多榮耀祢的基督徒」，宋逸民和陳維齡跪地接受按立，接著激動痛哭，結束後感動擦淚，情緒相當激昂。

網友挖出宋逸民、陳維齡按立為牧師、師母影片。（圖／翻攝自藝起發光 Youtube）

【藝起發光獻堂暨按牧典禮】 | 宋逸民陳維齡按立牧師師母

據《三立新聞網》報導，有著許多藝人教友的「藝起發光」風波延燒至今，已讓許多教友不滿，昨晚沒參加禱告大會的人見到教會發表的聲明，反而慶幸還好沒去，似乎一個個都有意脫離教會，還有人提供疑似教友的群組對話，無奈稱又是「一貫的悲情牌」，並希望牧師、師母早日覺醒認錯，讓大家有說真話的機會，而平時負責幫教會管臉書、發稿的「同工」們也傳出都想離開，求證宋逸民和經紀人上述爆料真偽，暫時未得回應。