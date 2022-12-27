大陸宣布將有逐步恢復大陸公民出境旅遊，立刻讓微博網友暴動喊著想去日韓旅遊，對此，前台大感染科醫師、旅日達人林氏璧表示，關鍵字大家都看到了，只能自己看著辦，不少人見狀哀嚎說，慘了！還沒買機票的人快買，接下來機票和飯店恐要漲價，很多景點都會塞滿陸客。

林氏璧今在臉書上分享，大陸國務院聯防聯控機制外事組宣布，從2023年1月8日起，新冠肺炎將從「乙類甲管」調整為「乙類乙管」，取消入境大陸做核酸檢測和集中隔離等強制措施，並逐步恢復大陸公民出境旅遊，消息曝光，引起熱烈討論。

林氏璧表示，沒有想到大陸降級傳染病等級的速度，竟然比台灣和日本都還要快，明明前不久還在實施嚴格的封控，現在開放的速度卻如此得快。不過，大家有沒有看到關鍵字「有序恢復大陸公民出境旅遊」，他就言盡於此了，大家看著辦吧。

貼文引起網友討論，不少人驚呼，大批陸客要出動了，「殘念，果然來不及趕在他們前面去日本玩」、「可惡，寒假要去日本」、「唉，希望二月的旅行不會受到影響，現在只能開始找一些冷門的旅遊景點」、「完蛋，日本機票和飯店恐要漲價了」。