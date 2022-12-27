元旦連續假期將至，台北市立天文科學教育館今年12月31日至明年1月2日期間連續3天正常開館，館內安排「杉林雪夜」、宇宙劇場播放動畫電影，以及全天域星象節目等活動，邀請民眾在天文館歡度新年。

天文館在元旦連續連假期間正常開館，時間為早上9時至下午5時，12月31日當天開館時間延長至晚上8時、天文台可觀星至晚間9時。

天文館表示，民眾在連假期間可至館內參加「杉林雪夜，天文館賞雪Go」活動，特展室裡設有雪夜場景、仿真白雪戲雪池、人造降雪和杉林星空等，民眾打卡上傳社群軟體臉書或Instagram，即可獲得一份行星Q版貼紙。

在12月31日當天，宇宙劇場晚間6時放映「倉鼠的宇宙冒險」，是傳達太空冒險所需的勇氣和智慧的闔家觀賞動畫電影。晚上7時則有第一場20分鐘的星空解說，由專人介紹當日（季）星空，晚上7時30分安排第二場解說，皆為免費入場。