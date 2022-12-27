快被逼瘋！一名20多歲女大生日前忍不住抱怨，爸爸非常不愛乾淨，身上會飄出異味，且至今還喜歡跟她嘴對嘴親親、抱抱，放假回家時半夜會爬到她床上一起睡覺，突然親額頭、脖子，嚇得她尖叫，非常崩潰。

原PO日前在臉書「匿名公社」發文，爸爸從她高中開始再也沒用過沐浴乳，只用清水洗澡，加上他是油性皮膚容易長痘，清潔不乾淨身上開始散發異味，床單更是一年才換一次，家居服一年到頭都穿同一件，但他似乎聞不到自己身上的味道，幫他洗衣服還會生氣，有次媽媽偷洗床單，還被罵到眼眶發紅。

原PO說，更尷尬的是她已經超過20歲，爸爸還是喜歡對她親親抱抱，嘴對嘴那種，拒絕他就會說是嫌棄、不愛他了，叫原PO滾出去。上大學後放長假回家，半夜爸爸有時會沒敲門直接進房間爬上她的床一起睡，甚至突然親她額頭或脖子，「我有次真的被他嚇到了，整個尖叫一聲，他就覺得我起床氣太重，還怪我媽沒有把我教好」。

原PO指出，跟爸爸出去逛街吃飯也要十指緊扣牽手，不然他會生氣，且跟他出門不能穿短褲破洞牛仔褲、短版上衣，不能噴香水，也不能談戀愛，甚至不敲門就進她房間，看到她換衣服也不閃。直言這些問題已經困擾她跟媽媽很久，她在外縣市讀書能久久才回家一次，但媽媽每天跟爸爸住同個屋簷下，知道爸爸會對媽媽冷暴力自己卻很無力，不知道該怎麼辦，因此上網求助。

對此，網友們都認為原PO爸爸太可怕，紛紛留言：「這是變態吧」、「佔有慾太強了」、「這已經是噁心到違法的程度了，很誇張」、「確定不是影片垃圾屋母女丼嗎」、「收集證據，錄音、錄影存證，跟媽媽搬出去住，訴請離婚及斷絕親子關係，不然老了以後法律還是會保障鬼父可賴著妳」，還有人覺得原PO爸爸可能生病了「為了安全不要再回家住了！爸爸可能生病自己不知道」、「要帶爸爸去看醫生，心理生病了！」