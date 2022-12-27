季外一團亂的布魯克林籃網至今打出令人振奮的9連勝，改寫遷移主場以來的最高連勝紀錄。籃網27日做客騎士主場，杜蘭特（Kevin Durant）轟下32分、9籃板、5助攻，他在終場前打到6犯畢業，籃網仍以125比117獲勝，目前戰績22勝12負。後衛厄文（Kyrie Irving）同樣32分、4籃板、5助攻，砍進本季最多的7顆三分球。

騎士隊後衛加蘭（Darius Garland）狂飆46分（20投14中），但還是一路苦追，前三節打完籃網已經領先12分。末節靠著加蘭的勇猛，騎士在杜蘭特退場後的終場前44秒追到4分差距，但被厄文穩穩罰進兩球再度拉開比分。

杜蘭特近來狀態甚佳，老戰友帕金斯（Kendrick Perkins）大為讚賞，「這段時間是他生涯最佳表現，甚至比他在雷霆拿到MVP的時候還棒。他瘋狂砍三分球，進攻的效能非常高，我認為他是史上最偉大的得分手。但是更讓我震撼的是他在防守的表現，他變回當年在勇士隊的狀態，那個和格林（Draymond Green）聯手贏得總冠軍的打法。」

班西蒙斯（Ben Simmons）此戰僅得4分，但有9籃板8助攻，他擔任控衛讓厄文得以在進攻方面拿出更多精力，讓籃網幾乎像是一支可以爭冠的球隊。杜蘭特此戰的生涯總得分超越鄧肯（Tim Duncan），成為史上第15。總教練凡恩（Jacque Vaughn）談到近期的成功只說：「籃球，我們每天踏入體育館所關心的就只有籃球。」