美國太空探索科技公司（SpaceX）老闆馬斯克（Elon Musk）今天表示，將近100台「星鏈」（Starlink）網路終端機目前在伊朗運作。

法新社報導，馬斯克9月曾承諾將衛星網路服務帶到伊朗，當時伊朗當局祭出愈來愈嚴格的網路限制，示威人士認為當局此舉目的在管制各地抗議活動相關消息。

一名推特（Twitter）用戶上傳影片並發文說：「現在的伊朗街道…女性有更多自由可選擇是否遮蓋頭髮。」

馬斯克今天回應這則推文說：「將近100台星鏈在伊朗運作。」

星鏈有2000多個小型衛星在地球上方幾百公里處運行，提供用戶網路服務。地面終端機會連接到基本路由器，形成小型無線網路熱點。

馬斯克這則推文看來是與伊朗的頭巾革命抗議活動有關。這波抗議潮源起22歲伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）9月疑因未戴好頭巾遭德黑蘭宗教警察羈押後死亡，民眾憤而上街抗議。

路透社報導，馬斯克9月曾說他會在伊朗啟動星鏈服務，響應美方致力為伊朗人民「促進網路自由和資訊自由流動」的行動。