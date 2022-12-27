台電27日上網公告2023年度新進僱用人員甄試簡章，本次招考18類別共1,078名僱用人員，正式僱用後起薪為32,747元。從明年1月3日開放報名至1月16日止，甄試初（筆）試將於5月14日（週日）在臺北、臺中、高雄及花蓮四地同時舉行，歡迎高中職畢業者踴躍報考，新年新希望，一起為穩定供電努力。

台電近年積極招募新血，本次招考分為電力技術人員、綜合行政人員兩大類別，其中電力技術人員包含配電線路維護、變電設備維護與機械運轉維護等15類共870名，負責線路施工與停電搶修、高空與地下電纜維護、發電廠運轉值班等第一線穩定供電重要職務。台電近年每年退休人數屢破千人，尤以配電線路維護人員過去三年累積退休逾700人為最大宗，極需生力軍投入以確保技術接軌，為因應人力需求，本次全台開缺403名額，是招考人數最多的類別。

另外，綜合行政人員則包括綜合行政類與會計類共208名，其中綜合行政類計有90個名額限身心障礙人員報考，以落實保障身心障礙者工作權益。

台電指出，為使招考人才更符合現場作業及實作特性與需求，電機修護、機械修護、起重技術等類別實作測試比重將提高，並增加「握力測試」項目。此外，部分類別因有工作車輛駕駛需求，報考者須在複試前取得相關駕駛執照。

台電說明，本項甄試採多類別分區招考，報考人上網填寫報名表時，請審慎選擇報考類別及錄取地區。甄試初（筆）試科目包括國文、英文等共同科目及2種專業科目，其中測驗式試題採單選題；另持有指定類別技術證照者可加計筆試總分。初試成績結果預定於明年7月18日公告，第二階段複試預計於明年8月15日在臺北地區舉行，複試項目包含現場測試、實作測試、口試與證件查驗等。

台電表示，電力技術人員相關類別的新進僱用人員經錄取後，須先接受為期5周至6個月不等的養成班電力特訓，強化專業技術，正式僱用後起薪為32,747元。