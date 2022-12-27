機殼大廠鴻準（2354）自2021年起在創辦人郭台銘的領導與資源整合下，正式啟動生技產業投資，目前已陸續進行如：國內生物藥CDMO大廠-台康生技、開發和製造無創治療腦腫瘤的手術機器人公司-ZAP Surgical、美國穿戴式醫療裝置公司-Sotera等投資案。

在生技醫療部分，鴻準聚焦「預防醫學、精準檢測」領域，並針對相關的生醫新創團隊與公司加以輔導，期望藉由郭創辦人的國際資源，並整合鴻準的自有資金、生產能量，協助新創團隊克服瓶頸並加速商轉，為國內生醫新創市場帶來新面貌。

今年，鴻準接手原隸屬於永齡基金會的H.Spectrum，並將其加值為H Spectrum+。今年新增的PLUS象徵不斷精益求精，因此，H Spectrum+除了要選出優秀的新創團隊加以勉勵外，未來也將透過專業的商業運轉思維，從團隊輔導延伸至資金投資，協助所有團隊加速商轉並順利邁向國際。

鴻準投資長洪偉仁表示，過去H.Spectrum是利用創業培訓平台，藉以翻轉年輕人的就業困境、翻轉醫界培育人才的觀念、翻轉各種生醫創業的可能性，以期為生醫產業帶來更多的可能與人才，也成功成為台灣第一個生醫創業加速器；至今已經成功培育超過 80組新創團隊，囊括400位醫師、工程師、設計師等跨領域的生醫人才。

今年，H Spectrum+募集了55組具有潛力的新創團隊進行商業簡報競賽，並從中挑選10組優秀隊伍進行總決賽。27日的Demo Day活動邀請到前工業局長及現任新北市捷運公司董事長吳明機、鴻準董事長呂軍甫、永齡基金會執行長唐季祿、資誠會計榮譽副所長曾惠瑾、以及生技中心副執行長黃千岳擔任評審，而競賽團隊除了進行3分鐘pitch外，現場也擺設展示空間，讓將近百餘位投資界與產業界的朋友近距離與團隊溝通交流。