東卯山黑熊歷經2次中陷阱、救傷、癒後野放，最終仍不幸遇害，引起軒然大波，農委會林務局製作紀錄片《一隻台灣黑熊之死－711 ／ 568的人間記事》，於今(27)日發表，並在2023年1月1日於台中科博館首映，讓國人了解東卯山黑熊回歸山林的坎坷歷程，並思索人熊的理性相處之道。

2020年10月1日，東勢林管處獲報位在台中市和平區東卯山的甜柿園裡，一隻台灣黑熊疑似在穿越果園圍籬時誤中俗稱「山豬吊」的套索而受困，在農委會特生中心的照護下，同年12月3日編號711的東卯山黑熊野放於雪山坑溪野生動物重要棲息環境。

然而於2021年1月23日在一處竹林裡再次中陷阱受傷，再回特生中心接受照護；今年4月12日711換上新編號568野放，但卻在5月6日於武界山區訊號消失，5月9日在南投武界山區發現被掩埋的568遺體。

林務局今日舉辦《一隻台灣黑熊之死－711 ／ 568的人間記事》紀錄片發表會，林務局局長林華慶表示，經過南投地檢署偵辦，2名武界當地的獵人因為發現黑熊受困於其所設置的陷阱，擔心因此遭受法辦，索性將568殺害並掩埋企圖滅證，涉案3人因而遭到起訴。

林華慶指出，如果獵人在發現誤捕黑熊時能立即通報，便不會受罰，568就能逃過死劫，但這需要獵人對政府有完全的信任，以及主流社會對原住民傳統狩獵的理解與包容，包含持續推動原住民狩獵自主管理，以重振原民文化的保育永續精神；宣導以能防止誤傷非目標物種的改良式獵具，取代傳統套索。

此外，林務局已於今年9月將台灣黑熊納入「生態服務給付」的對象，以生態薪水鼓勵山村部落居民守護黑熊，評定13縣市60鄉鎮為台灣黑熊生態服務給付示範計畫適用區域。

《一隻台灣黑熊之死－711 ／ 568的人間記事》紀錄片除了將於科博館首映與林務局特映，林務局各林區管理處也將搭配黑熊保育宣導，至全台黑熊分布熱區的重點山村部落舉辦放映活動，讓民眾更了解黑熊救傷通報、狩獵自主管理及改良式獵具使用等議題，期望藉此扎根保育，建立人熊理性共存關係。