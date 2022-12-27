聽障者外表與一般人無異，走路、騎車、開車時如何注意交通安全？又如何面臨馬路上各種情境，例如「聽到」救護車聲音要禮讓？有企業注意到聽障族群的交通需求，規劃聽損輔具APP與穿戴裝置；更重要的是透過合作宣導的方式，讓大眾對聽障者的處境更有同理心。

遠通電收與子公司遠創智慧長期響應政府推廣道安公益，明年更擴大守護對象，規畫與聽損輔具業者及社福團體合作，共同提升聽力退化者的交通安全，也讓外界更加了解與體會聽損者用路時的特殊需求。

遠通電收副總經理謝明峰表示，大家都知道失去視力會造成安全上的隱憂，但卻往往忽略了失去聽力，也會造成個人安全的盲點；當聽力損失達到一定程度時，不僅無法察覺周遭的車輛、行人的聲音，對警鈴、喇叭鳴聲等關乎生命安全的聲響，都可能無法意識到。

謝明峰說，聽損族群外表看不出來，有時候會被其他用路人誤會他們反應較慢。例如，有聽障者曾反映，騎車時被因為聽不到救護車的聲音，未禮讓而被開罰單；或綠燈時沒聽到救護車警鈴聲，差點被撞倒。

他表示，遠通電收觀察到了這個現象，因此規劃明年投入聽損者交通需求的推廣，目前規劃朝聽損輔具APP與穿戴裝置業者合作。例如聽損族群走路、騎車、開車時，透過手機App會穿戴裝置，可監測到救護車、消防車、警車、喇叭聲等音效並透過震動、畫面等方式警告。

此外，遠通電收也期盼透過與各輔具業者、社福團體的合作，提升聽損者用路安全，同時喚起民眾了解聽損者用路情境，發揮同理心，提供正確協助。

謝明峰表示，遠通電收今年持續結合數位科技，與靖娟基金會、壯世代教科文協會等公益團體合作，關懷兒童、高齡者等交通弱勢族群。例如與靖娟基金會合作「兒童道安數位輔助教材」，推出首月已有537所學校下載使用；響應政府推動高齡「路老師」培訓，年度共7位「路老師」認證、 1位獲「路老師」金質獎；此外還攜手政府舉辦「國道交通安全嘉年華」，響應交通安全月，是全國企業首創。