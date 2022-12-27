寒流一波波，各地屢傳出猝死案件，醫師提醒，冬天最危險時間為早上5~9之間，若一定要外出，務必在室內先做好保暖後再出門，三高患者、心血管疾病患者若要運動要避免舉重、拉單槓、舉啞鈴這類爆發力運動，因為對心血管較有衝擊性，容易引發腦中風、心血管事件。

振興醫院心臟血管內科醫師黃建龍在《健康2.0－名醫觀點》指出，冬季因心肌梗塞及腦中風送急診的患者較多，提醒民眾要注意生活中的細節。首先是冬天因氣溫低、室內外溫差大導致血壓容易上升，若要外出一定要做好保暖工作。

其次為運動部分要避免爆發力運動；飲食部分，三高、心血管患者要避開飽和脂肪較多的食物。

黃建龍表示，冬天「心血管事件高峰」為早上5點至9點，若一定要如此早起，應先在屋內做好保暖後再出門；長者可等到太陽升起、氣溫較高後再出門，避免身體承受劇烈溫差。

運動雖有益健康，黃建龍提醒，民眾務必根據自身情況選擇適合的運動，若本身患有三高、心血管疾病或年長者，運動以有氧運動為主，如競走、慢跑、爬山、游泳等；儘量避開舉重、拉單槓或舉啞鈴等爆發性運動，因為這類瞬間爆發力對血管具有衝擊性，容易引發腦血管及心血管事件。

此外，天冷大家愛吃薑母鴨、羊肉爐或火鍋，他表示，這類食材飽和脂肪、紅肉類較多，血管容易產生斑塊，天冷血壓容易升高，若又有情緒波動，斑塊容易剝落就會就產生腦中風或心肌梗塞，對於三高、心血管患者或年長者較不建議。