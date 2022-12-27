小甜甜退出宋逸民所屬「藝起發光」教會風波持續延燒，其中令人感到意外的是，小甜甜的老公宋先生竟與老婆「唱反調」力挺宋逸民及教會，昨（26）日更在教會臉書貼文中留言表示支持，更向爆料者反擊：「我們這些還待在教會的人是笨蛋嗎？」

「藝起發光」教會昨（26）日在臉書引用《出埃及記》「耶和華必為你們爭戰，你們只管靜默，不要作聲」回應，對此也釣出許多藝人留言支持，其中小甜甜老公再發長文力挺「大家都是成年人會獨立思考及判斷是非了」接著，更直接反擊爆料者與指控者「若真的那麼糟糕，我們這些還待在教會的人是笨蛋嗎？」

隨後，他表示自己是個素人「教會裡面也有像我一樣是素人的家人朋友們，但我們這些素人，在藝起發光教會都很平安喜樂唷」，也提到他會「替這些匿名爆料者及實名控訴者做一個禱告，求神親自醫治他們的心，讓這些人種種的不舒服，心裡的不平衡都能夠獲得釋放獲得醫治」，最後，他也為宋逸民牧師與陳維齡師母做禱告。

小甜甜老公再度留言力挺教會。（圖／截圖自藝起發光教會臉書）

事實上，小甜甜老公在先前就有回應有關老婆遭換角等事件都不是事實，且若真有此事他會替老婆打抱不平，而目前夫妻倆被爆出已分居，對此經紀人僅回應「感謝關心，夫妻的事情就交由夫妻去處理，謝謝大家」未否認分居一事。