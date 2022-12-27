台北超級豪宅「陶朱隱園」已完工11年還沒正式啟用，其特殊外型曾被CNN評選為城市九大新建築之一，甚至吸引《Discovery》頻道為它拍攝紀錄片。財信傳媒董事長謝金河在臉書分享威京集團主席沈慶京在陶朱隱園頂樓舉辦晚間宴會的照片，邀請了前台中市長胡志強、台綜院創辦人劉泰英、東裕集團和丹尼斯集團的創辦人王任生、金仁寶集團董事長許勝雄等大咖。

謝金河表示，經過漫長11年的旅程，陶朱隱園終於到了最後收尾階段，沈慶京邀請老朋友到啓用的陶朱隱園頂樓餐敍，從頂樓上望向台北信義區的夜景，這是幅難得的美麗畫面。

談到沈慶京，謝金河說他已是75歲高齡，整整花了11年把原來的亞太會館打掉，聘用外國設計師、落實ESG，打造未來超豪宅，這次小沈請大家吃飯，也請一票好友觀看《Discovery》拍攝的陶朱隱園紀錄片。令人驚嘆的是，陶朱隱園一個樓層600坪，一坪定價600萬元，要住進去的人，最低消費是18億，戴德梁行總經理顏炳立更形容這是藝術品。

而當天陶朱隱園頂樓夜宴貴賓冠蓋雲集，還包括過去曾登上富比世排行榜的河南王王任生，謝金河透露90歲的他身強體健，走路不用拄杖、也能談笑風生，他在台投資的花蓮潔西艾美酒店不久將開幕，之後還將出版自傳。謝金河更認為小沈及河南王都是「人生永不止息的代表。」

謝金河提到，胡志強當天也赴宴，且坐在自己旁邊，他們聊起胡志強任台中市長時規劃的七期重劃區，如今已成為台中市蛻變的新都心，儘管當年有雜音，但時間也見證地方首長的眼光。胡志強當天則表示，歷經政治起伏、夫人車禍，他現在完全回歸家庭，把機會讓給年輕人，「身體健康比什麼都重要」。