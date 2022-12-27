桃園市長張善政首場公開行程談婦幼局設立規畫，駁市府團隊女性比例低。(呂筱蟬攝)

桃園市長張善政上任後27日第一場公開行程，參加桃園市工商婦女協會第27、28屆會長交接暨理、監事宣誓就職典禮，他說，會參加這場活動因為很多政見都與婦女有關，像是是婦幼局或是小朋友營養午餐、5歲可以免費入學等，都跟婦女朋友密切相關，關於婦幼局設立的期程，他也說，目前正在評估各局處工作量及業務互動性、相關性，會通排考量才會有最適當的設立時間。

張善政今天上午第一個公開行程，受到在場桃園市工商婦女協會成員熱烈歡迎，大家搶著合照，還有人熱情送上玫瑰花讓他笑開懷。張善政說，第一次活動有人送他玫瑰花，覺得很溫馨，而婦女撐起半邊天，也特別跟婦女姊妹拜託，因為她們都在企業界服務，將來要一起把桃園的經濟振興起來，讓桃園百工百業都很繁榮，要靠她們一起幫忙出力，把桃園打造成一個民眾想要的境界。

針對婦幼局設立期程，張善政也說，現在開始會做一個詳細的規畫，將評估各個局處的工作量，還有業務的互動性、相關性，會有一個非常完整的評估過程，而時程並沒有既定一定要什麼時候開始，會考慮評估的過程還有各種客觀的因素，譬如說預算的編列等都會一起考慮，才會有一個最適當的時間。

至於有外界質疑桃園市政團隊女性局處長比例偏低，張善政則說，他不會純粹從政務官女性比例來看，其實市政府裡面所有女性從業同仁比例也不低，在整個將來人事升遷的過程裡面都會非常重視女性比例，會從市府大的整體比例來做考慮。