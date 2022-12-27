成立逾半世紀的桃園市私立成功工商，今年3月易主，由世紀鋼構拿下經營權，為因應國內風力發電和綠能產業的發展，11月董事會通過，將更名為「世紀綠能工商」，盼成為台灣綠能技術人才培育搖籃，上周已獲教育局通過，待完成法定程序，最快明年2月開學前就能正式掛牌。

上市公司世紀鋼構及子公司世紀離岸風電設備公司，是國內唯二離岸風電水下基礎製造商，對於國內風力發電及綠能所需人才，大都靠國外技術人才來台協助，為了培育國內產業界所需技術人員，在地方重量級人士穿針引線之下，今年3月接手具有54年歷史的桃園市私立成功工商，11月配合董事會改選，世紀鋼董事長賴文祥正式成為成功工商董事長，會中也決議將更名為「世紀綠能工商學校」。

成功工商校長陳崑玉說，綠能是未來50年至100年的產業趨勢，像世紀鋼的離岸風電水下基礎，需要相當多的焊接人員，一座水下基樁高度約80公尺、重達1000公噸，焊接點約1200處，現階段都引進歐洲技術人員執行，不但薪水高，還要負擔來回機票跟食宿，月薪至少30萬元，公司負擔重，因此世紀鋼接手後的首要目標，就是為國內培育風力發電等綠能技術人才。

陳崑玉說，首階段先聚焦在對鋼構焊接有高度興趣的學子，董事會已提撥100萬獎學金，獎勵明年競賽、證照或學期成績優異的學生，尤其通過歐規焊接技術分級1G到6G者，每進階一級就給一次獎勵、越高階獎勵越多，鼓勵不斷提升自己，未來也會在校內設置焊接工廠培訓學生，董事會已允諾全力支持，也鼓勵有興趣的他校生轉學來精進技藝。

陳崑玉說，世紀鋼已允諾，世紀綠能工商機械科畢業學生到公司任職，起薪不含津貼3.4萬元，具有6G證照年薪更保證百萬，成為畢業後能立即投入就業職場的「即戰力」人才。更名作業已獲教育局核准，最快明年2月就能重新掛牌，原有的成功工商紀念性文物和標誌性校牌也會整理保存，校慶活動也會舉辦成功工商校友會，延續校友情感。

教育局高中科長湯惠玲說，成功工商更名計畫約在11月中旬送件，審核小組跟私校諮詢會上周決議通過更名，校方要備齊相關文件交付教育局，由局方送法院變更登記，即完成更名手續，保守估計約2個月，最快明年2月開學即可掛牌，本屆高三生可望成為世紀綠能工商第1屆畢業生。