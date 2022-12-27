輔英科大與卡訊電子公司簽屬合作備忘錄。（洪靖宜攝）

時代在進步，智慧學習技術也不斷創新，輔英科大與卡訊電子公司合作打造智慧學習教室，讓師生可運用最新科技設備遠端或現場教學，滿足各項需求，今日更簽訂合作備忘錄，卡訊電子更捐贈50萬元給輔英作為校務發展使用，未來雙方也將加強合作，產學人才交流。

已成立31年的卡訊電子公司是以影音物聯網整合為技術核心，以會議系統、廣播系統為主，市占率達6成，為輔英科大智慧學習教室研發設計相關設備，讓教室不再僅是一般教室，帶入科技軟硬體設備，以及AI大數據分析，進行互動式教學，可同步觀看學生學習進度，提升學習效率，符合老師對於教學願景。

輔英科大校長林惠賢說，她上任後致力推動健康照護智能化在專業教學融入「科技ABC」為人工智能，大數據以及雲端科技，智慧教室滿足老師遠距教學或是混成教學，甚至可以有雙師教學同時呈現在螢幕上，不限科技使用，希望把教室功能進行更多運用。

今日雙方更簽訂合作備忘錄，地點就選定在輔英科大的健康概念未來管智慧學習教室舉行，卡訊電子公司由總經理洪誌臨簽屬，更捐贈50萬元給輔英作為校務發展使用，輔英也回贈紀念品及感謝狀，未來產學加強實務合作以及人才交流，共創雙贏。