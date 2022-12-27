中國大陸解封，憋屈已久的台股，今（27）日放量大漲百點、漲幅約0.8％，在亞股中相對強勢，比解封的滬深兩市的陸股還強，加權指數盤中數度站上14,400點，並收復半年線及5日線，蓄勢挑戰10日線，若10日線可順利站回，意味台股短線續看多。

台股今天在台積電、聯發科、聯電及聯詠等半導體股領頭大漲下，半導體類股回神上漲1.1％以上，成交值比重也回溫至25％；另受惠小旺季來到及大陸解封利多，航運股也在航空雙雄大漲帶動，成交值比重上揚至逾12％，類股指數大漲1.5％。

而生技股依然是市場交投重心，成交值占比15％多，不過，因短線漲多，股價回跌1.6％以上。但個股表現兩極化，與藥品相關的個股，包括中化、雃博、南光、生達等都跌逾半根跌停，而與解封受惠有關的美容保養相關的個股，如羅麗芬-KY、佐登-KY、麗豐-KY等都大漲2％～8％。

台股今天較昨天明顯放量，到上午10點20過後，成交值放大至650億元，市場估計，今天成交值有機會放大至約14,00億元，較昨天1,135億元量能增溫。