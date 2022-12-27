蔡英文總統27日宣布兵役延長，民進黨代理主席、高雄市長陳其邁說，和平保台，確保台灣安全是很重要的工作，也希望在推動國防改革過程，能有完整的配套措施。

陳其邁上午出席楠梓區清豐安居社會住宅開工典禮，對於兵役問題，他表示，確保台灣安全，強化國防是非常重要的工作，也是國家推動必要的國防改革，讓台灣更安全，希望在推動國防改革過程，能有完整的配套措施，一方面讓整體國家國防能夠加強，二方面也能在社會各項條件取得平衡，有完整配套措施。

至於副總統賴清德近來到各地區宣講，向民進黨員報告，陳其邁說，賴清德過去在台南市政府擔任市長，有非常亮麗的施政成績，對於地方也非常了解。藉由走透透，賴清德在全台灣各地宣講，一方面聽取黨員反應意見、地方民意，同時也能夠強化賴清德的各項政策看法與主張。

陳其邁覺得賴清德此舉非常接地氣，也希望能匯集民意來推動民進黨改革及國家進步。