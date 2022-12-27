中國大陸疫情延燒，導致退燒藥出現搶貨潮。藥師公會全聯會近期自發性發起限購，每人最多80顆，呼籲民眾勿囤貨。外界關注未來是否會走向實名制？中央流行疫情指揮中心昨表示「希望能不要走到這一步，就盡量不要走」。健保署長李伯璋今則說，將積極配合政策，若走到實名制這一步，有望在3天內完成系統的建置。

李伯璋今出席「健康存摺SDK串聯健康新服務應用分享會」表示，中國大陸疫情升溫，導致民眾出現發燒症狀，乙醯氨酚很重要。目前乙醯氨酚庫存足夠，政府以輔導方式，提醒民眾有需要再使用。

藥師公會全聯會近期自發性發起退燒藥限購，每人最多80顆，對此李伯璋說，以普拿疼為例，每人每天用量為4顆，5天份是20顆，1個家庭4個人就是80顆。針對搶購潮，昨指揮官王必勝表示，希望不要走到實名制這一步，李伯璋今則說，過去口罩、快篩都是利用健康存摺實名制購賣，比較公平，民眾也不會囤積，若有需要，健保署一定會配合政策。

如真實施退燒藥實名制，李伯璋表示，一定會很快完成系統的建置，先前實施口罩實名制時，行政院長蘇貞昌要求快速建置，健保署花了約3天時間建置起來，而藥品在本來就是有系統再處理，若真需要建置，時間應會少於3天。

目前健保署已有雲端資料，有助避免重複開藥。李伯璋表示，假設某科別已經開過退燒藥，民眾看別科就會出現資料，醫師就會建議民眾不能重複拿藥。出現藥品短缺時，醫界也會和健保署反映，健保署就會和食藥署聯絡，假如廠商貨源有限，就會先供應給有合約關係的醫院。