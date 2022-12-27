即將迎接2023年，南韓政府今（27）日宣布新年特赦1373人，包括因收賄被判刑17年的前總統李明博，28日起生效，李明博除了能免除15年剩餘刑期，還能免付82億韓元（約新台幣1.98億元）未付罰款。

南韓政府27日宣布新年特赦1373人，包括因收受賄賂遭判刑17年的前總統李明博。

韓聯社報導，南韓總統尹錫悅今日批准5月就職以來的第2次特赦權力，宣布特赦1373人，當中知名度最高的要屬因收賄遭判刑17年的南韓前總統李明博，特赦令於28日起生效。

李明博因收受賄賂及貪汙遭判刑17年，6月他因慢性疾病暫緩執行刑期，如今被特赦，剩餘15年刑期將直接取消。

尹錫悅8月執行第1次特赦令，當時包括三星執行長李在鎔，原本外界預期李明博也會列入8月的特赦名單，但在最後一刻遭到排除，報導指出排除原因是出於政治考量，因為當時尹錫悅的支持率很低。

現年81歲的李明博於2008年至2013年間擔任韓國總統，卸任後於2018年遭控包括侵占罪、收受賄賂、挪用公款、逃漏稅、濫用職權等十多項罪名，並遭到逮捕。2020年10月底，南韓最高法院終審維持二審原判，認定李明博一共收賄94億韓元、挪用公款252億韓元，維持17年有期徒刑、罰金180億韓元原判，並追加罰款35億韓元。

報導指出，暫緩刑期、接受治療中的李明博已服刑1年又8個月，此次特赦除了將免除剩餘15年刑期外，還將免除82億韓元的未付罰款。

李明博也成為1987年南韓全面民主化以來，第4位被特赦的前總統。如果沒有被特赦，他將被關到2036年，屆時他已高齡95歲。

除了李明博，與前總統文在寅親近的前慶尚南道知事金慶洙也獲特赦，他在2021年因製造網路輿論一案遭判刑2年並免職，儘管獲得特赦，金慶洙必須到2028年5月才能重新投入競選公職活動。