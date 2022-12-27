觀察者網報導，大陸國家統計局官網12月27日發布2021年國內生產總值（GDP）最終核實的公告。按照中國GDP核算和數據發布制度規定，年度GDP核算包括初步核算和最終核實兩個步驟。GDP現價總量比初步核算數增加了5567億元。2021年GDP增速最終數據為增長8.4％。

近日，根據大陸國家統計局統計年報、財政部財政決算和有關部門年度財務數據等，國家統計局對2021年GDP數據進行了最終核實，主要結果如下：

經最終核實，2021年，GDP現價總量為114兆9237億元，比初步核算數增加了5567億元；按不變價格計算，比上年增長8.4％，比初步核算數提高0.3個百分點。

其中，GDP構成的具體數據顯示，建築業、批發零售業、房地產業及資訊技術服務業，在現價總量上最終核實數小於初步核算數，不變價增速比初步核算數分別降低1.0％、0.3％、0.8％、1.7％。

據介紹，年度GDP初步核算在次年1月20日之前完成，最終核實一般在隔年1月份之前完成。年度GDP最終核實能夠利用更加全面、可靠的基礎數據，這些數據包括國家統計局專業統計年報資料、部門年度財務統計數據、財政決算數據等。一般來說，與初步核算相比，最終核實結果會有變化。