新竹市1間音樂展演空間彌聲Mixing studio向媒體控訴，本月10日進行不插電演唱會時，遭警方為難，帶隊稽查、任意盤查並驅離觀眾造成恐慌，質疑警方執法過當。警方說明，因接獲民眾檢舉業者妨害安寧，到場規勸降低音量，發現現場過度擁擠，才勸導民眾離開勿再進場，強調員警執法有據無過當。

彌聲Mixing studio是經營多年的音樂展演空間，創辦人林冠宇控訴，本月10日在1場不插電類型音樂演唱會結束時，約5至6名員警以遭檢舉為由進行稽查，中斷活動並盤查演出人員，甚至驅趕排隊觀眾，並疑似於現場散布不實謠言影響店家商譽。

林冠宇表示，遭受惡意檢舉事件多次，公司營運也有合法之營業登記、建物使用執照、公共安全檢查簽證、消防安檢、保險等資料，但警方多次以不友善甚至妨礙營業的方式進行稽查，已造成許多損失，包含客戶權益受損的金錢賠償。

警方說明，12月10日晚間8點多，接獲民眾舉報，彌聲工作室有妨害安寧情形，警方到場了解，並依社會秩序維護法規定調查，並規勸業者降低音量，調查業者違法事實與相關身分查證，現場並無施予強制力，惟為調查之必要，行為人不服，依法得施予強制力帶回處所調查。

新竹市警局第一分局副分局長陳世雄表示，員警接獲民眾報案該處妨礙安寧，到場後執行勸導，由於表演場地位於地下1樓，僅有1處出入口及1處緊貼牆壁不鏽鋼逃生梯，當時正在舉辦演唱會，現場約有250位民眾，但依據防空避難設施相關規定，該場地只能容留約78人。

由於近期發生南韓梨泰院​踩踏事故，​員警到場處理時，發現現場明顯過度擁擠，擔心發生踩踏或其他事故，因此向排隊民眾勸導，地下室空間有限，為安全起見不要再進場，避免發生危險，警方強調員警執法有據，過程亦無過當。

此外，新竹市政府也在12月15日，與新竹市消防局等單位辦理聯合稽查，發現該工作室違反建築法第73第2項，未依原核定之使用類組使用之規定（未變更建築物結構），也已責令業者，應依規向相關單位辦理建築物安檢申報。