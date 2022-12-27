一名簡姓男子被前女友提分手，假借要去她租屋處拿遺留物品談判，進門見到前女友熟睡，竟然拿童軍繩綁住女方右手並拿走手機，這時女方驚醒，簡男立刻要求女方替他口交未果，一怒下強行硬上，女方當場翻臉後提告，法官審理認為，簡男否認犯罪，又未獲得女方諒解，依強制性交罪判他有期徒刑3年2月。可上訴。

根據判決書，簡男與小美為前男女朋友，於民國110年3、4月間，小美提出分手，簡男卻不願分手，仍企求復合。簡男於是前往小美租屋處，表示要拿取物品，進門卻見小美躺在床上熟睡，竟先基於乘機性交之犯意，於是拿童軍繩1條纏繞女方右手，這時小美醒來，簡男當場要求即要求小美替他口交，但遭到拒絕，簡男當場大怒，於是強行性侵她後離去，小美當下崩潰報警。

小美控訴，簡男當天很莫名其妙的把她手機沒收，當時她太累睡著，男方就拿童軍繩綁她右手；因為自己在睡覺，不知道他在幹嘛，但當時起來時因為找不到手機，於是就問簡男，未料他就要求替他口交，然後對她性侵。

簡男則辯稱，當時是女方同意發生性關係，當時綁童軍繩只是打鬧，但沒有綁緊，但才剛開始後小美就反悔拒絕，於是只好中途結束，沒有後續。當時還問小美要不要載她回台北，但是她說不用，所以就離開了。

法官審理後，審酌簡男僅為滿足一己之私慾，竟對小美強制性交之犯行，顯不尊重女性之性自主權，造成女方身心受創，且犯後矢口否認，亦未與女方和解而獲得諒解，依強制性交罪判他有期徒刑3年2月。可上訴。