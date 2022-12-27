緊接著俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)於周日提出談判的提議之後，俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)周一對烏克蘭發出最後通牒，要求烏克蘭接受莫斯科的和平提議，包括交出應由俄羅斯控制的領土，否則俄國軍方將作出最後裁決。

烏克蘭和西方盟友此前拒絕了普丁對話的提議。

拉夫羅夫在周一晚間對俄通社(TASS)表示，其提議是(烏克蘭)領土的非軍事化和去納粹化，消除對俄羅斯的安全威脅，包括對俄羅斯新領土範圍的建議，這些都是敵人所熟知的。「重點很簡單，要麼去實現這些建議，否則將由俄羅斯軍隊來決定」。

俄羅斯目前和烏克蘭在東部和南部進行激烈戰鬥。

最新消息指出，周一一架烏克蘭無人機入侵俄羅斯領空，在俄羅斯戰略轟炸機的主要基地引起爆炸，並造成人員傷亡。

莫斯科官方在周一表示，已擊落該架無人機，該機並在Engels空軍基地墜毀，3名軍人在那裡喪生。

該基地離烏克蘭邊境數百英里。烏克蘭表示，該基地的轟炸機主要用來襲擊烏克蘭民用基礎設施；這些飛機還被設計用來搭載核武的導彈，作為俄羅斯長期戰略的威攝之一。

俄羅斯軍方表示，沒有飛機遭到炸毀。但是一些社群媒體說，有幾架飛機遭到摧毀。