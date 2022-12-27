國民法官新制2023年1月1日正式施行，司法院公布民調，有81.7％的受訪民眾知道國民法官制度，83.0％的受訪民眾認同國民法官制度可以讓司法更好，司法院表示將持續深化宣導、溝通，希望能讓更多民眾認同國民法官制度，進而願意擔任國民法官，並做好國民法官的工作。

司法院說明，依據此次民調結果，有81.7％的受訪民眾知道國民法官制度，相較於2年前（109年12月）的民調結果，認知度上升25.7％，進步幅度達45.8％；另有83.0％的受訪民眾認同國民法官制度可以讓司法更好，相較於2年前（109年12月）的民調結果，認同度上升19％，進步幅度也達29.7％。

此外，有61.5％的民眾願意擔任國民法官，分析國民法官願意擔任國民法官的前三大理由，分別是①提供審判不同角度的多元觀點（86.2％），②讓司法更透明(84.7％)，③讓社會上的不同意見可以互相交流理解（83.2％）；另民眾可以配合參與審判的天數，則以3天以內為最多（34.1％），但若以4-5天的審判天數來觀察，包括回答「多少天都願意配合（16.7％）」、「超過30天（0.9％）」、「16-30天（1.5％）」、「11-15天（2.5％）」、「8-10天（3.5％）」、「6-7天（10％）」、「4-5天（10.8％）」的民眾加計結果，則有45.9％的民眾可以配合。

此外，司法院規劃的國民法官第二輪次實務模擬法庭活動，自2021年10月1日至2022年12月15日止，於全國22所地方法院辦理56場次完畢。本輪次鼓勵各法院設定主題進行個別程序演練，其中有43場完整場次及13場程序主題式演練，彙整統計民眾參與模擬法庭實際經驗、感想與評價，調查對象包含到場參與民眾人數共1438人，其中獲選任為國民法官、備位國民法官共418人，到場參與選任而未獲選任的民眾則有1020人。

刑事廳廳長李釱任表示，從調查結果，可見使民眾深入參與，對對提高司法信賴有正面效益，如：全程參與的國民法官、備位國民法官在實際體驗後，表達強烈參與意願者提高至7成5以上，顯示參與民眾對制度的肯定與支持；而民眾越了解制度，對於司法審判也有更高的信賴，如：參與前民眾表達其對司法審判「非常信賴」僅21.76％，而全程參與審判後的國民法官、備位國民法官，表示對司法審判「非常信賴」則提升至58.56％。