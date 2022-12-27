台南市議會正副議長選舉，國民黨有3名議員跑票支持民進黨議長參選人邱莉莉，國民黨台南市黨部今天上午召開考紀委員會，決議開除李文俊、張世賢的黨籍，並報請黨中央核定。至於李鎮國則因黨籍屬於黃復南黨部，市黨部也將尊重黃復南黨部考紀會的決議。

國民黨台南市黨部主委林進旺。（洪榮志攝）

市黨部主委林進旺表示，李文俊、張世賢在議長選舉時，投票給民進黨的邱莉莉；副議長選舉時，李文俊也沒有當選，違反國民黨團一致性投票的決議，經過市黨部所有考紀委員充分討論後，一致決定將李文俊、張世賢開除黨籍，並報請黨中央核定。

國民黨台南市黨部召開考紀委員會，決議開除李文俊、張世賢的黨籍，並報請黨中央核定。（洪榮志攝）

外傳投票前一刻，由於國民黨團已確定副議長參選人李文俊會跑票，決定陣前換將改支持林燕祝出馬角逐副議長時，林進旺曾經向林燕祝等人下跪，請求她們顧全大局，支持郭信良有意搭配的副議長人選。對此，林進旺並未證實下跪一事，只說「當時他非常誠懇地向議員們請託」。

至於李鎮國指黨部沒有找他的說法，林進旺則略顯生氣地回應表示，「不要自己做錯了事，還講些有的沒有的」，「講話要有骨氣、人格、格調、水平」。