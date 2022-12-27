大陸昨日宣布自1月8日起取消入境管制，同時也將新冠肺炎改名為新冠感染，並將疾病類別降級。中央流行疫情指揮官王必勝今指出，不論如何改名都無法改變疾病本質，後續仍會觀察美、日等世界各國作法，同時依國內流感化程度評估降級時程，希望過完年就能改變通報定義。

王必勝今天出席三軍總醫院的「後新冠整合門診周年成果記者會」，面對媒體訪問時談到大陸取消入境管制等議題。王表示，雖然大陸方面取消入境管制，但疫情仍持續升溫，估計還要兩至三個月才會開始降溫，提醒開放後無論是要去大陸工作或唸書的民眾，都應先打好疫苗。

另針對大陸方面將新冠肺炎改名為新冠感染，王必勝表示，改名不會改變疾病本質，全世界都已經有相當經驗，雖然大陸有自己的一套措施，但我方仍持續觀察後續作為，並不會受到大陸將其降級影響。

王必勝說，我國對於新冠肺炎的降級，以及通報定義調整，近期持續都有討論，包含美、日等世界國家是否移除緊急公共衛生事件，以及國內流感化的程度，因此不會因大陸降級就選擇跟進，至於最快何時能降級？他則說希望農曆年後就能改變通報定義。

此外，國民黨團今召開記者會批評國內疫苗接種受害救濟審查太慢，目前仍有5千多件待審，王也回應，先前已做過一次加速審核，現在都是分組審查，如有必要會再增加人力，盡快將案件審完。

監察院今也將召開記者會，宣布糾正衛福部、新北市政府在恩恩案上的處理作為，王必勝說，目前還沒收到來文，會等看過糾正文後，或是監院召開記者會後再對外進行回覆。