總統蔡英文今（27）日上午召開國安高層會議，將拍板兵役延長一事。國民黨台北市議員徐巧芯認為，美國在此事上有給予民進黨壓力，更爆料只要有學生去參觀AIT（美國在台協會）時，對方一定會問台灣學生「願不願意當兵？」

徐巧芯今日在《POP撞新聞》接受專訪時表示，國防部前部長嚴德發曾稱，義務役延長會讓國軍戰力下墜，但美國人表達不同意見後，民進黨的態度就馬上發生轉換，因此她認為兵役延長一事，美國必定給予民進黨很大的壓力。

「我有時候帶一些學生去參觀AIT，他們必問的問題就是『你們願不願意去當兵？』」徐巧芯爆料，帶學生去參訪時，AIT會希望跟學生有互動環節，而他們在互動過程中必定會主動問2個問題，第1是願不願意當兵，第2則是男女是否都應該服義務役。

主持人平秀琳聽完後大驚，反問「AIT官員主動問我們去參觀的學生，你們覺得要不要當兵？女生要不要當兵？他把我們當以色列？」徐巧芯則強調，雖然大家都認為俄烏戰爭讓台灣兵源問題浮上檯面，但事實上AIT在這場戰爭開打前，早就已經在詢問台灣學生相關問題。

徐巧芯批，民進黨在兩岸問題上，尤其針對戰爭議題做了雙重欺騙，第1是欺騙美國人，台灣對於戰爭的決心，「我自己的個人感受，大家就是覺得和平很好」，因此台灣人對於戰爭其實是沒有太多決心可言的；第2則是欺騙台灣人，美國對於戰爭的態度是會替台灣抵抗到底，「兩邊騙，有種渣男的感覺。」