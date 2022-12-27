43歲大陸女星章子怡當年憑藉李安執導的電影《臥虎藏龍》紅遍全球，演出多部經典電影，如《十面埋伏》、《藝妓回憶錄》、《一代宗師》等，在國際享有高知名度。近年章子怡將重心放在家庭生活，近日她則分享自己確診照片，笑倒一片網友。

章子怡在耶誕節這天，透露自己確診了，在貼文寫下：「祝願大家早日陽康」，並附上2張照片，第一張她套上聖誕濾鏡，睜大雙眸、鼓起雙頰，萌翻不少網友，另一張照片則是苦瓜笑臉濾鏡，露出苦笑，用誇張變形的臉表達對於確診的無奈，她也身穿應景紅衣，宛如紅衣裂嘴女，恐怖模樣笑倒一群粉絲。

貼文一出有許多粉絲紛紛祝她保重，有些人心急催她拍戲「姐快點拍戲好嗎？」章子怡則回應：「不關心健康嗎？」，另有網友說：「姐你好了吧，好了就進組拍戲吧。」她耍可愛回應「過糞（分）。」，章子怡雖抱病在身，但精神不錯仍與粉絲互動。

事實上，日前章子怡狀態大好，她以電影《我和我的父輩》成功奪得第14屆澳門國際電影節最佳導演、最佳女主角大獎，她以一襲深藍色低胸禮服現身典禮，讓凹凸有致的好身材全都露，和小8歲的劉亦菲相比毫不遜色。