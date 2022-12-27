近日交通部多次越過台鐵局與台鐵工會的協商，直接發布台鐵公司子法的預告；台鐵企業工會今（27）日忍無可忍表示，交通部竟然說台鐵子法協商是「平行作業」，亦即工會與台鐵局一邊協商，交通部一邊公告。工會表示，平行作業就是「平行時空，沒有交集」，並要求與交通部直接協商，確立協商有效性與效率。

交通部本月5日預告訂定「政府對臺灣鐵路股份有限公司配合政策任務造成營運虧損補貼辦法」草案，草案第4條針對票價未能覈實反映運輸成本的補貼，其中交通部也明文規定，補貼必須扣除「可歸責台鐵公司之成本」，換言之未來政府隨時可要求台鐵來承擔「可歸責台鐵公司之成本」。

本月16日，交通部又預告訂定「執行臺灣鐵路股份有限公司營業所需鐵路基礎設施及車輛之建設重置購置維修經費辦法草案」草案。其中關於車輛維修保養費用的歸屬，工會按照台鐵公司化母法，主張無論哪一級的維修，應由政府全額支出；但是交通部卻採用分級制，也就是將車輛維修分為4級，每3天1次保養的第1級跟每3個月換機油及檢查的第2級由台鐵公司自行負擔，折合約每年21億元；3年進機廠局部拆解的第3級、6年就進廠全拆的第4級維修費用才由交通部編列預算。

台鐵工會表示，交通部日前緊急回應鐵路工會對子法協商的抗議，還表明台鐵子法協商是平行作業。「但平行作業就是平行時空，沒有交集！」工會與台鐵局多次辛苦地協商子法，即便有了共識，到了交通部推動會報，則僅淪為參考，當初承諾完全尊重工會意見，根本就是隨意打發。

工會指出，交通部對台鐵子法的推動會報，充滿預設立場且極不友善，工會完全不能接受這種方式與偏頗立場，這對台鐵未來發展極不公平，這麼一個不公平會議中，又缺乏工會陳述與協商的場合，最終台鐵公司化子法不僅無法讓台鐵重生，反而提高了台鐵事故風險，交通部只著重在台鐵土地利益，置全民鐵路安全於不顧。

工會表示，要求對等協商，不應存在所謂平行作業，既然交通部表明，會持續與台鐵局及工會研訂子法，鐵路工會正式要求交通部，接下來所有子法協商，全數在交通部的推動會報協商。