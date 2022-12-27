今年政府總稅收估計超徵4500億元，因應疫情衝擊、通貨膨脹等因素，民進黨立委陳素月、莊競程、黃秀芳、許智傑、劉世芳等人今天提出，「稅收紅利全民共享，普發現金，安心過年」，呼籲普發現金1萬元外，也要加強照顧弱勢階級，並且對於受到通膨衝擊的產業持續紓困。

許智傑說，中底層的人民對於經濟成長率，他們享受不到紅利，而稅收超收4500多億，透過發現金紓困，讓中底層民眾感受到照顧；莊競程也說，對於人民來說經濟面臨挑戰，4500億元稅收超收是科技產業帶來的收益，但應該全民共享，常說半導體產業是護國神山，要能照顧到民眾讓大家都有感，所以提出普發現金1萬手續從簡從寬。

立委劉世芳認為，在全球通膨的影響下，主計總處已下修今年的 GDP 至3.06％、明年則估計為 2.75 ％，明年的經濟狀況將比今年更為嚴峻；為保障弱勢，先前也與其他委員合作提出《社會救助法》修法，讓最低生活費標準能更快速地調整，使中低收入家庭能及時獲得補助。

劉世芳說，不管是採取普發或排富，都可以討論，她預估普發可領取人數為2345萬人；排富可領取人數約2000萬人，如果春節前後能發放十倍券或現金對民眾來說可以說是及時雨。