健康存摺是國人操作便利的健康管理工具，健保署李伯璋署長說，「在全球蓬勃發展的數位照護浪潮下，健保署開發「健保快易通｜健康存摺SDK」，讓使用者依個人意願，分享自己的健康資料給第3方App，以簡明的視覺化圖示與分析功能，助民眾深入了解自己的健康，改變個人的生活型態。健保署為此舉辦應用分享會，邀集各界共同為台灣數位健康照護發展尋找新契機。

2019年，健保署開發健康存摺SDK（Software Development Kit）功能，讓民眾在自主授權同意下，自由選取個人健康存摺中特定時間、特定就醫資料，匯入常用的健康管理App，取得個人化健康照護參考資訊。經過多年努力，健康存摺SDK串聯多元健康加值服務在今年12月15日獲《2023智慧城市創新應用獎》殊榮，顯見健保快易通｜健康存摺SDK在智慧政府治理的應用備受肯定。

本次「健保快易通｜健康存摺SDK應用分享會」邀請優秀的介接單位分享資訊應用及數位照護經驗，包括台大醫院─台大醫院行動服務App、臺北醫學大學附設醫院─北醫附醫App、臺北榮民總醫院─北榮腎臟寶鑑、智齡科技股份有限公司─數位照護Note App，及吉樂健康資訊科技有限公司─WaCare遠距健康App；同時會場設有SDK介接App展示，包括奇唯科技股份有限公司奇小葳、英普瑞斯股份有限公司─健寶運動、莉迪亞智能科技股份有限公司─AI健康分，讓與會者互動體驗新型態的數位健康服務。

李伯璋表示，數位健康照護以人為中心，透過健康資料支援醫療照護與個人健康決策是未來趨勢，協助民眾更有效率的應用個人健康資料，更了解自己的健康情形，才能有效促進健康。健保快易通｜健康存摺SDK是民眾個人健康資料授權的工具，結合第3方App的整合功能，也能將穿戴式設備的連續性數據，納入醫療照護及自我健康管理參考，無論是慢性病管理、AI疾病預測評估、健檢資料分析及產婦照護等面向，都有數位照護App可選用，賦能自我健康管理，目前已有31家介接單位，共64支App完成SDK介接與上架。

健保署表示，隨著資訊的發展與數位科技的助攻，民眾更便利地取得健康照護建議與支援，良好的數位健康照護工具，也能及早參與健康促進與疾病風險控制，養成良好的行為模式，進而降低或延緩疾病發生率，這也是健保署建置SDK個人健康服務的初衷，期許透過公私協力，提升國人健康，讓健保永續經營。