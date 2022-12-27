基隆市長謝國樑27日舉行首次市務會議，便拋出升格直轄市議題，他指出基隆市鄰近台北市與新北市，但卻是唯一的省轄市，不管在待遇或是市民權益上，都受到限制，因此他認為推動基隆升格刻不容緩。但他也坦承，這件事情沒有時間表，如何升格也有討論空間。

謝國樑表示，在北北基桃1000萬人口裡，僅有基隆市不是直轄市，這造成了基隆市民的待遇、權益都遠不如其他三個直轄市的民眾。他說，前市長林右昌也曾提過升格北海市的想法，在在都顯示，基隆市升格，享有直轄市待遇，已是刻不容緩。他認為，基隆市升格才會對市政發展有真正的幫助，因此他才在第一場市務會議中，提出這個想法。

謝國樑指出，在升格直轄市後，由於統籌分配款會增加，包括基隆捷運的興建、經費、交通建設、月票補貼等，基隆市都受限於省轄市的規格，使得發展受阻。

謝國樑在市務會議後，向媒體介紹新任的民政處長張淵翔及工務處長陳耀川，謝國樑說，推動基隆升格為直轄市議題，將由張淵翔負責，包括相關數據、民眾權益以及民意的表達等工作，若後續民意表達支持，也將成立團隊負責相關推動事宜。謝國樑強調，推動升格沒有時間表，升格方式也有討論空間。

張淵翔表示，基隆市是國內最早討論升格直轄市的城市，若基隆能升格直轄市，對政府來說，統籌分配款會增加、行政效率會提升，基隆捷運、產業、建設、生態環境等都會有更充裕的經費來建設。

另外，原擔任新北市民政處主任祕書的陳耀川，在侯友宜首肯下，出任基隆市工務處處長。謝國樑指出，陳耀川未來除工務處長的工作外，也是基隆市未來與新北市相關工作的窗口。