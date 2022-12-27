中興大學4名研究員今年8月間雇用紀男與田男當嚮導，攀爬進入和平區馬武霸登山道，紀男在林務局大甲溪事業處第24林班地休息等人時，抽菸隨手亂丟菸蒂，豈料，火星引燃芒草、植披，經風勢助長一發不可收拾釀成森林大火，燒燬2.5公頃林地。紀否認抽菸，但同行人全作證目睹，檢察官偵結依違反《森林法》將紀起訴。

住在南投縣信義鄉的37歲紀男，與田男受雇擔任響導，今年8月10日帶領中興大學李姓、陳姓、何姓及張姓等4名研究員攀爬進入武陵農場馬武霸登山道，中午12時許抵達林務局東勢林區管理處大甲溪事業區第24鄰班地休息。

紀男見4名研究員已先行，而另名響導田男尚未抵達，他留現場等候時獨自抽起菸來，隨手將未完全熄滅的菸蒂往林道旁丟，豈料，星星之火經風勢助長引燃芒草及植披，竟引發火災。

紀男發現火勢不小，他一人無力撲滅，大聲呼叫田男協助，但火勢一發不可收拾，田男通報警消，並找回4名研究員加入滅火，火勢已大肆蔓延引發森林火災，經東勢林務局的森林被害報告書等統計，共燒燬林地2.5公頃。

全案經保安警察第七總隊通報，台中地檢署偵辦。紀男到案否認犯行，辯稱他平常雖有抽菸習慣，不過當天並未帶菸上山，行程中都沒抽菸，不知火災如何發生。但同行等人口徑一致，作證行程中曾目睹紀男抽菸，檢察官認定紀男違反《森林法》，將他起訴。