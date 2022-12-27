南亞(1303)受到年終盤點以及農曆年將至，第四季以及明年第一季營收恐逐季下滑，法人認為，南亞2023年高價庫存壓力有望較2022年減輕，惟整體市場結構處 於供給過剩狀態，營運難有大幅好轉，換言之，整體終端市場的復甦仍是關鍵。

目前南亞各項產品別中，以電子材料營益率最高，主因電路板因網通、車用載板需求旺盛，訂單滿載；聚酯產品獲利相對穩定，其中主要獲利來源為美國市場，主因原料取得較為便宜、且貼近市場就近供應，台灣市場則處於小幅虧損狀態；塑膠產品方面，因南亞具有領導廠商地位，營益率變化不大，未來將針對特殊產品做開發應用；化工產品因下游需求萎縮、市場產能擴充導致產品價格下跌，營益率自第三季由正轉負，呈現逐季下滑走勢。

以第四季來說，南亞表示，終端消費疲弱，加上年底各產業進行盤點，下游客戶 備貨補庫需求低，及部份產品售價隨原料價格下跌而調整，第四季整體營收較第三季減少。

展望2023年第一季，南亞認為，因大陸同業新建產能投產，供給增加，抑制化工產品行情；加上電子產業進入傳統淡季，且供應鏈持續調節庫存，以及農曆春節假期及2月工作天數減少，預計明年第一季營收將相較今年第四季減少。

法人表示，電子材料下游隨高價庫存陸續去化後，需求有望改善，而化工產品隨價格已跌至低點，高價庫存壓力有望較2022年減輕，惟整體市場結構處於供給過剩狀態，營運難有大幅好轉。