高雄40多歲紐西蘭籍孫姓婦人，今年中旬獨自帶兒女來台學中文，日前購買日用品搭公車返家時，卻將東西遺留在車上，孫婦不知該如何是好，獨自站在路旁左顧右盼。此時，高雄市婦幼隊員警經過，見孫婦神情緊張上前關心詢問，了解來龍去脈後，立即幫她尋找，所幸不久後找回孫婦的遺失物，孫婦頻頻感謝員警幫忙，稱讚台灣警察的貼心及辦事效率。

據悉，孫婦為紐西蘭籍，丈夫為台灣人，雙方在紐西蘭認識，育有2名子女，因夫妻均認為均認為中文很重要，但先生礙於工作關係，無法回來台灣，於是孫姓婦人8月間單獨帶2名孩子來台灣學中文。

因人生地不熟，孫婦平日生活均靠搭乘各種大眾運輸工具代步，12月上旬，孫婦先從鳳山超市買食品、日用品後，搭乘公車到歷史博物館轉車，但這次她急忙下車，忘記剛購買的東西還在車上，直到走了一段路才想起，但此時公車早已遠去，孫婦不知如何是好，只好佇立在原地，並著急的左顧右盼。

高雄紐西蘭籍一名孫姓婦人因東西遺落在公車上，無助得站在路邊，所幸員警路過及時關心，協助將孫婦物品尋回。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

此時，婦幼隊員警剛從高雄國際會議中心宣導完婦幼安全，正返隊途中，發現孫婦獨自一人站在大公路旁，神情相當慌張，於是立即上前詢問是否需要幫助，而孫婦用英文並參雜零星中文回答，員警聽聞後發現她是外籍人士，研判她是迷路了，立即用英語詢問要去哪裡。

孫婦說是東西遺忘在公車上，但不知道該如何取回，員警向她詢問公車車號後，立即載她沿著公車路線追車，卻都沒找到公車，後來致電總站協助詢問是否有司機拾獲遺失物，所幸總站回覆有司機確實有購物袋在車上，並相約於前鎮區瑞隆路公車總站領取購物袋。

孫婦到公車站取回購物袋後，員警還貼心得載她回高雄車站附近住處，孫婦到家門口時，頻頻向員警道謝，表示對台灣警察的貼心及辦事效率表示讚賞，頻頻感謝員警的熱心，成功完成了另類國民外交。