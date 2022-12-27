今年韓股中，對跌跌不休的晶片以及網路族群來說是相當背的一年，但有輸家就有贏家，可再生能源與國防相關類股卻表現相對搶眼。

對30日就要提前封關的韓股來說，在所剩無幾的幾個交易日中，今年迄今大盤已下修約22%，原因是受到同期大跌26%的三星電子，以及重挫53%的電商大廠Kakao所拖累。

雖然成長型的韓國業者股票在今年慘遭滑鐵盧，但在部分績優型股票已被低估、記憶體晶片類股跌深反彈，還有中國大陸逐漸大幅開放下，外資包括高盛、摩根士丹利與野村證券等，都看好明年韓股表現。

至於今年股價漲最多的，就是這檔鮮為人知的Hydro Lithium。這家土木工程業者的原名叫做Korea SE，因新業務涉及電動車電池材料以及鋰礦場開採等，一些熱門的再生能源項目，故股價從今年初1445韓元，井噴飆至27日2.25萬韓元，漲幅約1,460%。

大漲138%的現代能源解決方案（Hyundai Energy Solutions）以及上揚28%的韓華解決方案（Hanwha Solutions）等這些潔淨能源類股，可望成為美國IRA（降低通膨法）內有關氣候變遷法規的最大海外受益者。以韓華解決方案的股價來說，12個月目標價可望還有4成上漲空間。

由於全球地緣政治日趨緊張，各國紛紛增加軍武費用下，也為韓國軍工業者帶來可觀的業績。像是韓國航太工業公司（Korea Aerospace Industries）、韓華航太公司（Hanwha Aerospace）以及現代樂鐵（Hyundai Rotem）等今年迄今股價漲幅，至少都從30%以上起跳。

在股價輸家方面，就首推網路巨擘Kakao集團。在市場大舉拋售之下，Kakao與其它3家也上市的集團內子公司，今年市值大幅蒸發超過480億美元。線上支付商Kakaopay以及純網銀KakaoBank，今年迄今股價也分別大挫68%與57%。

至於加密貨幣相關類股，因韓國關閉交易所，故表現很差。在2021年一度飆升超過800%之後，Wemade今年到目前為止股價暴跌81%。至於這家網路遊戲開發商的子公司Wemade Max去年還曾飆升1,500%，但今年市值縮水四分之三，股價狂跌78%。

韓國演藝類股也不再吃香，跟紅極一時的影集魷魚遊戲相關族群，像是Bucket Studio股價在今年已經大幅下修約70%，至於Showbox也大跌40%，這兩家演藝公司曾因為推出暗黑類型戲劇，股價在去年狂噴。