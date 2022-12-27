臺灣銀行自111年12月27日起，銷售由澳洲柏斯鑄幣局鑄造之兔年精鑄紀念金銀幣，其中，精鑄金幣全套售價14.288萬元。

臺銀表示，本批引進之兔年紀念金銀幣共包含以下3款：

(一)癸卯兔年鴻兔大展精鑄紀念金幣：幣面刻鑄一隻毛澤光亮，矯健靈動的金兔，在山野群草間奔跑，繼而長耳豎起，回首彈跳躍起。寓意事業、財運飛躍高升，鴻圖大展的祥瑞吉兆。本套兔年金幣全套（包含1、1/4及1/10英兩金幣各1枚）售價新臺幣142,880元，全球發行量1500套。客戶亦可購買單枚1/10英兩金幣含水晶座包裝，每枚售價12,880元。

(二)福祿壽吉祥金兔紀念金幣：本套兔年福祿壽系列金幣全套3枚，包含「福兔茂福」、「祿兔招財」及「壽 兔安康」各1枚，均為1/5英兩規格，各有吉慶的主題圖案設計，為您送上祥瑞吉利的大好運勢。本套金幣全套售價66,880元，全球發行量2,000套。客戶亦可購買單枚1/5英兩「福兔茂福」金幣，每枚售價23,380元。

(三)澳洲1英兩彩色兔年精鑄銀幣：圖中靈巧可愛的雙兔穿梭於草原樹梢間，輕鬆愜意享受大自然，象徵闔家豐衣足食，和樂融融。每枚售價為4,280元，全球發行量7,500枚。

此次銷售管道包括，於該行網站(http://www.bot.com.tw)「黃金業務-紀念幣及套裝錢幣訂購」、各分行(簡易型分行除外)及營業部等。