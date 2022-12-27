繼去年金山好物集春節禮盒在開賣當日即銷售一空，今年金山區公所持續與金山漫遊、青春山海線聯名推出更具特色豐富性的聯名春節禮盒，以新北青春山海線山海概念發想，搭配金山熱門景點形象設計包裝，再度推出物超所值、限量1000盒的金山好物春節禮盒，要買要快錯過不再。

金山區長廖武輝表示，為振興金山在地產業，並支持在地青農創生發展，今年是第3年推行金山好物集春節禮盒，藉由禮盒發表讓金山更多好物被看見，也激勵金山能研發更多新好物，討喜的禮盒包裝加上文創風格設計，買的不只是好物而是有滿滿的地方創生脈動，在這春節前夕打造「金山好物集聯名春節禮盒」，將一份金山最在地的心意最在地的祝福傳遞分享給大家。

北海創生發起人賴家華表示，這是一份來自金山萬里、取材金山萬里極具地方味的限量聯名禮盒，嚴選在地知名產品，以山海交融的產品組合，讓您一次感受金山魅力，並獨家加贈金山限定版春聯、溫泉折價優惠券總價值超過1000元，不只吃在金山還能玩在金山，將在地特有的「人、文、地、景、產」傳遞出去，創造出100個來到金山的理由。

2023金山好物集聯名春節禮盒結合以「山為主體」的在地知名阿玉麻粩散發濃濃芝麻香細緻酥脆的「小麻花」、汪汪地瓜園充滿地瓜香驚艷美味的「地瓜爆米花」，以及以「海為主體」的英味好呷頂級干貝獨門調理回味無窮的「手作干貝醬」、以及秋香特產行幸福好滋味飄香的「鮭魚鬆」等4項精選金山特色山海特產，並附贈限定春聯及溫泉折價券。

金山區公所表示，禮盒總價值合計超過1000元，但因希望提供民眾物超所值的精神並以推廣金山在地產業為目的，故禮盒僅售推廣價888元，民眾可至金山漫遊官網點選金山好物集春節經典禮盒或親至汪汪地瓜園地瓜故事館現場購買，現在接受預購。