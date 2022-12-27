大陸觀察者網27日報導，曾兩度出任尼泊爾總理的普拉昌達近日再次擔任這一職務。據路透社26日消息，尼泊爾新政府將努力平衡與中國和印度這兩個鄰國的關係，以促進本國經濟增長。

路透報導，「我們將與中印兩個鄰國保持平等的關係。」尼泊爾共產黨（毛主義中心）一資深黨內成員納拉揚·卡吉·施雷斯塔（Narayan Kaji Shrestha）。

他表示，新政府必須立即集中精力遏制通膨、維持外匯存底、提高資本支出、縮小貿易逆差以及降低利息。

《加德滿都郵報》（The Kathmandu Post）報導稱，施雷斯塔已於27日上午被任命為尼泊爾新政府副總理。

普拉昌達還任命了6位內閣部長，並把至關重要的財政部長一職交給了尼泊爾共產黨（聯合馬列）的比什努·普拉薩德·鮑德爾（Bishnu Prasad Paudel）。這是鮑德爾第三次出任尼泊爾財政部長。

自2008年5月廢除239年歷史的君主制以來，尼泊爾已經歷了10次政府更迭。目前，尼泊爾經濟形勢嚴峻，通膨率超過8％，創下近6年來新高。除此之外，尼泊爾還面臨著外匯存底持續流失，基本商品日益依賴進口的問題。

路透引述分析人士的話稱，尼泊爾的經濟正在復甦，需要新政府立即予以關注，新政府必須重新贏得投資者和企業的信任，積極促進生產。

尼泊爾前財政部長卡蒂瓦達（Yuba Raj Khatiwada）表示，普拉昌達必須專注於促進水泥等製造業產品的出口，以及農業替代進口。

據報導，長期以來，因為歷史原因和地理位置，尼泊爾與中國、印度的關係一直是國際社會關注的焦點。擁有3000萬人口的尼泊爾地處喜馬拉雅山戰略要地，由於人口中多數人為印度教教徒，而且又與印度擁有悠久的歷史關係和漫長的開放邊界，因此被印度視為天然的盟友。

尼泊爾也是中國共建「一帶一路」的重要合作夥伴，雙方合作成果豐碩，尼各地、各領域都有中方援建或承建的大項目，很多還被列為尼「國家榮譽項目」。

尼泊爾背靠雪山，境內河流較多，水位落差大，水電資源豐富，但由於基礎設施建設能力薄弱，該國水電資源開發量較小。中國和印度在尼泊爾投資了數十億美元。

當地時間11月16日10時05分，由中企投資開發的尼泊爾上馬相迪A水電站累計發電量已突破20億千瓦時。上馬相迪A水電站是尼境內第一個由中國企業開發建設、運營的項目，也是尼泊爾水電建設史上第一個提前實現發電的水電站。

近年來，中尼經貿投資合作逆勢增長。中國是尼第二大交易夥伴國，2021年中尼貿易額達19.77億美元，尼對華出口同比增長63％。

尼泊爾共產黨（聯合馬列）主席、前政府總理奧利日前接受採訪時也表示，中印兩國都是「大國」，尼泊爾應成為（中印）雙方的可靠朋友和鄰居，其外交政策也應建立在互利和相互尊重的基礎之上。